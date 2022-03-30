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Экс-футболист сборной России: интересно было бы взглянуть на игру России с такой Польшей

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andrei_kanchelskis/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о стыковом матче отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года между Польшей и Швецией (2:0). Об этом сообщает «Чемпионат».

«Я смотрел матч Польши со Швецией. Не сказал бы, что меня впечатлила игра кого-либо, но поляки молодцы: показали характер, обыграли шведов 2:0. Они добились результата и теперь поедут на чемпионат мира. Шведы играли неплохо, реализация моментов подвела», — заявил Канчельскис.

Специалист также попробовал предположить, что было бы, если футболистов сборной России не отстранили и они смогли сыграть с Польшей.

«Обыграла бы сборная России Польшу? Сложно что-то предположить. Если бы матч состоялся, то было бы очень интересно посмотреть, как сборная России сыграла бы с нынешней сборной Польши. Как получилось в итоге, мы все знаем», — сказал бывший футболист.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале поделился информацией об уходе с российского федерального телеканала «Матч ТВ» еще трех комментаторов.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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