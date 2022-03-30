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Вице-премьер РФ рассказал о том, как мировые санкции влияют на российский спорт

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что всемирные санкции оказывают положительный эффект на развитие российского порта.

«Санкционная политика оказывает на нас свое влияние, но это несет оздоравливающий, положительный эффект, мы проводим импортозамещение», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Эксперт отметил, что Россия продолжить проводить внутренние соревнования для своих спортсменов.

«Мы продолжаем проводить спортивные соревнования, строить дворцы, благодарим страну за поддержку и организацию», — сказал вине-премьер в интервью на форуме «Мы вместе. Спорт».

С 17 по 20 марта в Ханты-Мансийске проходили соревнования с участием сборных России, Казахстана, Армении, Таджикистана и Белоруссии в качестве альтернативы Паралимпийским играм — 2022 в Пекине.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин призвал ввести потолок зарплат для спортсменов в командных видах спорта в России.

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