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Вяльбе рассказала об отношении иностранцев к российским спортсменам

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РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отношении иностранцев после отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Это, безусловно, достаточно индивидуально. Но, как вы понимаете, любой спортсмен — по большому счету человек подневольный. Если руководители им говорят, что надо выступить с заявлением, чтобы русских не было дальше на Кубке мира, то рано или поздно они это сделают», — рассказала Вяльбе в эфире телеканала «Россия 24».

Тренер также отметила, что спорт не должен быть зависим от политики, каждый должен заниматься своим делом.

«Я уверена, что мы еще увидим, как эти люди будут извиняться», — сказала Вяльбе об иностранных спортсменах, которые критикуют или оскверняют представителей сборной России.

Ранее стало известно, что на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре мужчины и женщины пробежали командный спринт. Александр Большунов и Александр Терентьев победили в турнире среди мужчин, а Наталья Непряева в паре со Светланой Николаевой — в женском.

Напомним, 1 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.

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