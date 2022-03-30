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Стало известно, что нужно теннисисту Медведеву, чтобы вернуться на первое место в рейтинге ATP

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Wilfredo Lee/AP

Российский теннисист Даниил Медведев может вновь вернуться на первую строку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Для этого спортсмену нужно одержать вверх над поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале турнира «Мастерс-1000» в Майами. Встреча состоится 31 марта, начало в 16:00 по московскому времени.

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. О том, что он сместится на вторую строчку, стало известно 14 марта, когда Даниил проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе. Медведев является третьим в истории россиянином, который был во главе рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Напомним, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях. До турниров АТР и Женской теннисной ассоциации (WTA) россияне допущены в нейтральном статусе.

Ранее Медведев оценил свои шансы вернуться на первое место в рейтинге ATP.

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