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IBU оштрафовал семь национальных сборных из-за хранения запрещенного фтора

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IBU

Международный союз биатлонистов (IBU) оштрафовал семь национальных сборных за хранение и использование запрещенного фтора. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Национальные федерации, которые получили штраф за нарушения на юниорском Кубке IBU: Корея, Чехия, Беларусь и Финляндия.

Национальные федерации, которые получили штраф за незначительные нарушения на Кубке IBU: Польша, Германия и Япония», — говорится в заявлении.

Сообщается, что в сезоне-2021/22 представители этих сборных хранили смазки для лыж с запрещенным фтором C8 в пределах объемов выше допустимого.

За второе нарушение федерации будут наказаны более серьезным денежным штрафом, а за третье — отстранены от этапа.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал победу представителя национальной команды Даниила Серохвостова в спринтерской гонке чемпионата России по биатлону в Тюмени.

Напомним, что вчера, 29 марта исполком IBU принял решение приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине.

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