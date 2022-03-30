Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае... 07:34
Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва... 07:30
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11
Аналитик рассказал о факторах укрепления рубля 07:00
В Германии испугались, что газовое эмбарго поставит крест... 06:52
МЧС заявили о ликвидации пожара в Красноярском крае, где... 06:37
Плутник: не слышал жалоб «Спартака» на погоду, все играли... 06:31
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13

Авербух предсказал смену гражданства российскими фигуристами

Слушать
Остановить
close
100%
Артур Лебедев/РИА «Новости»

Чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о том, что российские фигуристы могут массово начать менять спортивное гражданство, если Международный союз конькобежцев (ISU) продлит отстранение сборной России от своих соревнований на длительный срок.

«Нам нужно быть в эпицентре мирового спорта, и я искренне верю, что в скором времени ситуация разрешится, и мы будем выступать вместе (с иностранными спортсменами. — прим. «Газета.Ru»). Обособленность никогда не способствует какому-либо прогрессу. Если вопрос не решится, (фигуристы. — прим. «Газета.Ru») начнут искать варианты выступлений за сборные других стран. Потому что все хотят соревноваться на мировой арене», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Напомним, что ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова примет участие в ледовом фестивале «Влюбленные в фигурное катание», которое состоится 1 апреля в Москве на арене «Мегаспорт».

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+