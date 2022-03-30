Сливко одержала победу в спринте на чемпионате России по биатлону в Тюмени

Российская биатлонистка, чемпионка Европы Виктория Сливко одержала победу в спринтерской гонке на чемпионате России по биатлону в Тюмени, опередив представительницу Ханты-Мансийского автономного округа Елизавету Каплину на 8,7 секунды. Третьей пришла к финишу, допустив два промаха и проиграв лидеру 13,6 секунды, Анастасия Гореева.

Представители олимпийской сборной России в Пекине не сумели попасть в тройку сильнейших. Кристина Резцова стала четвертой, Ирина Казакевич заняла девятое место, Ульяна Нигматуллина – 18-е, Светлана Миронова – 23-е. Еще одна «сборница» Евгения Буртасова не принимала участие в гонке.

Чемпионат России завершится 4 апреля.

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) оштрафовал семь национальных сборных за хранение и использование запрещенного фтора.

Напомним, что вчера, 29 марта исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине. Мнением об этом поделился спортивный журналист Василий Уткин.

26 февраля IBU сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

А позже, 2 марта, IBU приняла решение об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.