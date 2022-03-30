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Мбаппе отказался принять участие в жеребьевке ЧМ-2022

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Global Look Press

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Кильян Мбаппе отказался принять участие в жеребьевке группового этапа финальной стадии чемпионата мира — 2022 по футболу в Катаре. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

По информации источника, у французской Федерации футбола имелась договоренность с организаторами ЧМ-2022, но сам футболист не согласился принять в этом участие, отметив, что он не является капитаном сборной.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года в Карате пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее российский футболист Андрей Лунев в своем Telegram-канале поделился информацией об отношении к нему партнеров по команде и жителей Германии после событий, произошедших на Украине.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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