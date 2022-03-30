Тихонов дал оценку результатам женского спринта на чемпионате России по биатлону

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал результаты женского спринта на чемпионате России по биатлону, который в эти дни проходит в Тюмени.

Напомним, что победу в гонке одержала российская биатлонистка, чемпионка Европы Виктория Сливко.

«Нужно придавать серьезное значение чемпионату России. В мое время выиграть чемпионат СССР было сложнее, чем чемпионат мира. Сливко поздравляю с золотой медалью, чемпионка России по биатлону — этим все сказано», — приводит слова Тихонова «СЭ».

Специалист также поделился мнением относительно выступления двукратной олимпийской призерки Кристины Резцовой.

«Для Кристины три промаха — многовато. Нужно поработать с ее оружием. Но в моей карьере была победа в спринте на чемпионате мира и с четырьмя промахами», — заявил бывший биатлонист.

Второй в гонке стала представительница Ханты-Мансийского автономного округа Елизавета Каплина, уступив 8,7 секунды. Третьей пришла к финишу, допустив два промаха и проиграв лидеру 13,6 секунды, Анастасия Гореева.