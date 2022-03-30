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Юрлова рассказала о желании иностранцев снова соревноваться с российскими спортсменами

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РИА Новости

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о своем общении с иностранными спортсменами на тему отстранения россиян.

«Я не могу комментировать то, что происходит в политике. С иностранными спортсменками я продолжаю общаться, мне написали многие девчонки с Кубка мира, что им нас не хватает. Из последних переписок мы общались с Тириль Экхофф. Мы все хотим только одного», — передает слова Юрловой-Перхт РИА «Новости».

Юрлова-Перхт в этом году впервые выступила на соревнованиях после долгой паузы, связанной с рождением второго ребенка. В активе 37-летней спортсменки есть золото чемпионата мира и Европы.

Напомним, что 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

После Союз биатлонистов России (СБР) принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира.

Сейчас отечественные спортсмены сосредоточены на выступлении на чемпионате России.

Ранее Александр Тихонов дал оценку результатам женского спринта на чемпионате России по биатлону.

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