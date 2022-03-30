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Чемпион ОИ объяснил, почему Бах – главный виновник проблем российских спортсменов

Васильев считает, что Бах поставил крест на олимпийском движении

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Reuters

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о роли президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в проблемах российских спортсменов.

«Томас Бах, на мой взгляд, это главный виновник всех проблем в мировом спорте на сегодняшний день, потому что человек, который должен призывать к умиротворению и приводить в действие главный тезис «спорт вне политики», он разрушил этот тезис и призвал все международные федерации отстранять российских спортсменов от международной деятельности», — передает слова Васильева «Матч ТВ».

Напомним, что изначально Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.

Ранее биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о желании иностранцев снова соревноваться с российскими спортсменами.

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