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Чемпионка ОИ заявила о некорректности сравнения с Непряевой

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Сметанина отреагировала на сравнение с Натальей Непряевой.

«Зря такое сравнение идет. Потому что сейчас бегут шесть-семь дистанций, а у нас было в свое время только три. Если бы было в то время столько дистанций, то, даже не говорю про себя, Галине Кулаковой равных тоже не было бы. Не надо сравнивать это», — передает слова Сметаниной РИА «Новости».

На Играх в Пекине Наталья Непряева завоевала свою первую золотую олимпийскую медаль. Также в активе россиянки серебро и бронза Олимпиады в Китае.

Также в этом сезоне Наталья Непряева смогла выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов из-за отстранения российских лыжников. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Стоит отметить, что Непряева в сезоне 2021/22 стала победительницей многодневки «Тур де Ски». Этот титул достался российской лыжнице впервые за последний 21 год. Сейчас она принимает участие в чемпионате России.

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