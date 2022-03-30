Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Плутник: не слышал жалоб «Спартака» на погоду, все играли... 06:31
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52
В России хотят передать остановившиеся в стране предприятия... 05:51
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Трамп предрек США «экономический кошмар» 05:24

Сафонов объяснил, почему латиноамериканцы не спешат покидать РПЛ

Сафонов считает, что латиноамериканцам плевать на политические моменты, и они останутся в РПЛ

Слушать
Остановить
close
100%
safonov016/Twitter

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о легионерах, которые покидают Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Тут нужно смотреть на национальность этих легионеров. У «Зенита», например, в основном бразильцы. У ЦСКА и «Динамо» есть несколько латиноамериканцев. Им на политические моменты плевать, в отличие от тех же европейцев: шведов, поляков, исландцев, норвежцев», — передает слова Сафонова «Матч ТВ».

Также Сафонов не исключил, что польские легионеры Шиманьски и Рыбус покинут Россию из-за давления на родине.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать свои контракты с российскими клубами. Игрок на время до 30 июня 2022 года сможет выступать за любой европейский клуб. Заключить соглашение с новой командой футболист обязан до 7 апреля.

РПЛ уже покинули два иностранных тренера – Маркус Гисдоль ушел из «Локомотива», а Даниэль Фарке из «Краснодара», а также около двух десятков иностранных игроков приостановили или разорвали контракты. Самые большие потери понесли «Краснодар» и «Ростов».

Ранее Алексей Сафонов заявил, что российских игроков никто не будет ждать в Европе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+