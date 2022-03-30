Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Плутник: не слышал жалоб «Спартака» на погоду, все играли... 06:31
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52
В России хотят передать остановившиеся в стране предприятия... 05:51
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Трамп предрек США «экономический кошмар» 05:24

В Англии болельщика посадили в тюрьму за оскорбление в сети игрока «Манчестер Юнайтед»

Слушать
Остановить
close
100%
Reuters

19-летний Джастин Ли Прайс из Вустера 30 марта был приговорен к шести неделям тюрьмы за расистские оскорбления игрока сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Королевской прокурорской службы.

После финального матча чемпионата Европы 2020 года Прайс в Twitter оскорбил Рэшфорда, который выступал в составе сборной Англии. Англичане в финале уступили по пенальти Италии. Игрок «Манчестер Юнайтед» свой одиннадцатиметровый не забил, попав в штангу.

Прайс признал обвинения по одному из пунктов. На первом допросе фанат отрицал свою причастность и пытался изменить имя пользователя в социальной сети.

Прокурор по делу Рэшфорда заявлял о расистских мотивах Прайса. Также отмечается, что в стране в последнее время возросло количество преступлений на почве ненависти, связанных с футболом.

Маркус Рэшфорд родился в Манчестере, и за юным талантом охотились сразу два клуба из этого города – «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Он тренировался на базе двух этих клубов, но в конечном итоге принял решение перейти в академию последнего.

Свой дебютный матч за «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд провел в феврале 2016 года. В том же году он впервые сыграл за национальную команду Англии.

Ранее Эктор Бельерин назвал расизмом отстранение сборной России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+