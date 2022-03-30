В «Фиорентине» высказались о Кокорине

Пресс-атташе итальянской «Фиорентины» Лука Ди Франческо высказался о российском нападающем команды Александре Кокорине.

«Кокорин тренируется с клубом, он не выведен из состава. Где он смотрит матчи «Фиорентины», когда не попадает в заявку. Не знаю. Думаю, он приходит на стадион или смотрит в своем доме», — приводит слова Ди Франческо «Рейтинг букмекеров».

В январе 2021 года Кокорин стал игроком итальянской «Фиорентины». В прошлом сезоне он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

В сезоне 2021/22 российский нападающий пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

Последний раз Кокорин выходил на поле в футболке «Фиорентины» 10 января в матче против «Торино». Россиянин пропустил последние 12 игр своей команды.

«Фиалки» после 30 туров идут на восьмом месте в чемпионате Италии.

Ранее агент Алексей Сафонов заявил, что российских игроков никто не будет ждать в Европе.