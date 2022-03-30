Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Плутник: не слышал жалоб «Спартака» на погоду, все играли... 06:31
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52
В России хотят передать остановившиеся в стране предприятия... 05:51
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Трамп предрек США «экономический кошмар» 05:24

Бывший игрок «Спартака» посоветовал болельщикам клуба потерпеть

Слушать
Остановить
close
100%
@spartak_sg/Telegram

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко высказался о работе Паоло Ваноли на посту главного тренера команды.

«Я присутствовал на сборах в Дубае, и была возможность наблюдать за товарищескими матчами «Спартака». Процесс тренировок Ваноли мне понравился. Думаю, что сейчас идет становление команды. Через какое-то время тренер донесет до игроков «Спартака», что он хочет. Видно, как команда старается. Ваноли надо дать поработать хотя бы 2-3 года, а болельщикам придется терпеть и ждать перерождения», — передает слова Павленко «Рейтинг букмекеров».

Ваноли возглавил российскую команду в декабре прошлого года. Под его руководством красно-белые провели четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), два из которых проиграли, по разу сыграли в ничью и выиграли. После 22 туров красно-белые, набрав 27 очков, располагаются на девятой позиции. Следующий матч подопечные Паоло Ваноли проведут 2 апреля против «Локомотива».

Итальянский специалист вывел москвичей в 1/4 Кубка России, где его команде предстоит встреча с ЦСКА. Ранее стало известно расписание четвертьфинальных матчей турнира.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+