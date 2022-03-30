Бывший игрок «Спартака» посоветовал болельщикам клуба потерпеть

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко высказался о работе Паоло Ваноли на посту главного тренера команды.

«Я присутствовал на сборах в Дубае, и была возможность наблюдать за товарищескими матчами «Спартака». Процесс тренировок Ваноли мне понравился. Думаю, что сейчас идет становление команды. Через какое-то время тренер донесет до игроков «Спартака», что он хочет. Видно, как команда старается. Ваноли надо дать поработать хотя бы 2-3 года, а болельщикам придется терпеть и ждать перерождения», — передает слова Павленко «Рейтинг букмекеров».

Ваноли возглавил российскую команду в декабре прошлого года. Под его руководством красно-белые провели четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), два из которых проиграли, по разу сыграли в ничью и выиграли. После 22 туров красно-белые, набрав 27 очков, располагаются на девятой позиции. Следующий матч подопечные Паоло Ваноли проведут 2 апреля против «Локомотива».

Итальянский специалист вывел москвичей в 1/4 Кубка России, где его команде предстоит встреча с ЦСКА. Ранее стало известно расписание четвертьфинальных матчей турнира.