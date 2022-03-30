Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52
В России хотят передать остановившиеся в стране предприятия... 05:51
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Трамп предрек США «экономический кошмар» 05:24
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17

ФИФА утвердила новые правила аренды футболистов

Слушать
Остановить
close
100%
Reuters

Сегодня Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял новые правила касательно аренды футболистов. Об этом сказано на официальном сайте организации.

Новый регламент гласит, что теперь минимальным сроком аренды игрока будет промежуток между двумя трансферными окнами. Максимальная продолжительность аренды будет составлять один год. К тому же нельзя повторно арендовать игрока, который уже находится в аренде.

Также ФИФА запретила клубам, которые обмениваются игроками между собой, делать это более трех раз: теперь любой клуб не может отдавать другому клубу более трех игроков в аренду и получать от него также более трех игроков.

Правила вступят в силу 1 июля 2022 года. Они не относятся к футболистам, которым не исполнилось 21 год, а также к собственным воспитанникам клуба.

Напомним, что ФИФА отстранила российскую сборную от участия в турнирах, подконтрольных организации. Таким образом российские футболисты не смогут выступить на ближайшем чемпионате мира в Катаре. Он стартует в ноябре этого года. Российский футбольный союз (РФС) уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В организации рассчитывают на положительное решение CAS.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+