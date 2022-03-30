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Жена Федуна назвала бывшего гендиректора «Спартака» фантастическим балаболом

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Александр Вильф/Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила на слова бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова об агентских выплатах.

«Фантастический балабол. У которого Урунов «будет стоить 25-30 миллионов евро». Даже комментировать этого баснописца не хочется, столько было сказано. Пусть перечислит нам то, что проиграл в суде», — передает слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что вчера Российский футбольный союз (РФС) опубликовал финансовый отчет по выплатам посредникам клубами Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно этому документу красно-белые больше всех заплатили агентам при заключении договоров с футболистами. Общая сумма составила €2,62 млн и 385,35 млн руб.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении функционер отметил, что при приеме на работу владелец красно-белых Леонид Федун обещал ему процент акций команды. Также Газизов заявлял, что он во время работы в клубе «убрал кормушку», говоря о снижении затрат на агентские комиссии.

Ранее Александр Павленко посоветовал болельщикам «Спартака» потерпеть.

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