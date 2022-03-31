В Чехии считают, что сборную России допустят до участия в Кубке мира по хоккею

Чешский журналист Isport.cz Ян Денемарк выразил мнение, что сборная России по хоккею может быть допущена до участия в Кубке мира — 2024. Его слова переедает Isport.cz.

«НХЛ просто не захочет лишать себя их участия и даст возможность присоединиться к турниру в команде без флага и гимна. Кроме того, будет условие, что в команде станут играть только те русские, кто выступает не в России», — сказал Денемарк.

Напомним, что изначально Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. 16 марта россияне были отстранены от участия в Евротуре.

Ранее генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился мнением о том, что национальная команда не сыграет летом на молодежном чемпионате мира — 2022 в Канаде.