Мостовой: шансы России выйти на ЧМ-2022 были выше, чем у поляков

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой, комментируя победу сборной Польши в финальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 против команды Швеции (2:0), заявил, что сборная России имела бы хорошие шансы выйти на мундиаль, если бы была допущена до международных соревнований. Его слова передает «Чемпионат».

«У сборной России было бы преимущество своего поля. Конечно, наши шансы были выше, чем у поляков. В принципе, вчера игра поляков и шведов тоже ничейная была, как я перед игрой и говорил. Счет должен был быть 1:1. У нас шансы были бы нормальными», — сказал Мостовой.

Счет в матче открыл нападающий поляков Роберт Левандовски, реализовав 11-метровый удар на 49-й минуте. Удвоил преимущество полузащитник сборной Польши Петр Зелиньски.

Напомним, что изначально сборная Польши должна была сыграть в полуфинале стыков со сборной России. Но решением ФИФА и УЕФА российские футболисты были отстранены от участия в международных соревнованиях. Таким образом, сборная Польши напрямую прошла в финал стыков.

Ранее главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал победу национальной команды над Швецией.