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Блогер Пол бросил вызов Майку Тайсону: это событие стоимостью $200–300 млн

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Блогер Джейк Пол бросил вызов бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Майку Тайсону. Слова Пола передает The Journey.

«Я бы точно вышел против Майка Тайсона. Мысль об этом бое на самом деле волнует меня, потому что это событие стоимостью 200–300 миллионов долларов. Майк Тайсон, братан, если ты это смотришь этот подкаст, давай повеселимся. Новая школа против старой школы», — сказал Пол.

Напомним, что Джейк Пол в декабре прошлого года нокаутировал экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. В рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров YouTube 2018 года, составленном журналом Forbes, Джейк Пол занял вторую позицию, уступив лидерство семилетнему мальчику Райану, ведущему канала Ryan ToysReview. По версии журнала, доход от видеоблога, который ведет Джейк Пол, за 2018 год превысил сумму в 21 млн долларов.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок он провел в 2005 году.

Ранее Майк Тайсон назвал имя своего любимого бойца в UFC.

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