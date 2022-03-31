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Хореограф группы Тутберидзе не исключил, что Щербакова завершит карьеру

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал высказывание российской фигуристки Анны Щербаковой о возможном завершении профессиональной карьеры. Его слова передает Metaratings.ru.

«Любой сценарий возможен. Аня такой же человек, как и все — строит и имеет свои планы на жизнь. Если она решит завершить спортивную карьеру, то, думаю, все примут этот выбор. Аня всего добилась в спорте, у нее отличная карьера, и все это далось большим трудом», — сказал Железняков.

27 марта Анна Щербакова стала лучшей фигуристкой мира в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). На втором месте расположилась еще одна россиянка Александра Трусова. Обе спортсменки принесли России медали в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

Также вчера команда Анны Щербаковой и Алины Загитовой одержала победу на Кубке Первого канала. Сама Щербакова выиграла произвольный танец, опередив другую олимпийскую чемпионку Пекина Камилу Валиеву.

После этого Щербакова заявила, что сумбур повлияет на ее желание завершить карьеру.

Ранее серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Александр Жулин высказался о словах Анны Щербаковой.

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