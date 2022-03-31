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Классон рассказал, почему покинул «Краснодар»

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РИА Новости

Полузащитник Виктор Классон рассказал, почему решил покинуть «Краснодар». Его слова передает пресс-служба «Копенгагена».

«После того, что произошло в Украине, я не видел себя дальше в российском футболе и поэтому договорился с клубом о расторжении соглашения», — сказал Классон.

Ранее сообщалось, что Виктор Классон подписал контракт с «Копенгагеном».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Классон принял участие в 18 встречах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российскую сборную и все отечественные клубы от участия в международных турнирах под эгидой этих организаций.

Таким образом, сборная России не смогла принять участие в стыковом матче против Польши, а «Спартак» не смог сыграть с «Лейпцигом» в 1/8 Лиги Европы.

Также многие легионеры приняли решение покинуть российские клубы. ФИФА разрешила им приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года без последствий.

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Футбол. Чемпионат России
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