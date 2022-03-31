Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Плутник: не слышал жалоб «Спартака» на погоду, все играли... 06:31
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52
В России хотят передать остановившиеся в стране предприятия... 05:51
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Трамп предрек США «экономический кошмар» 05:24

Министр спорта Британии рассказал о последствиях санкций против Абрамовича на фанатов «Челси»

Слушать
Остановить
close
100%
Global Look Press

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон рассказал о последствиях введения санкций против российского владельца «Челси» Романа Абрамовича. Его слова передает BBC.

«Мы попытались внести разумные изменения в лицензию, чтобы болельщики могли взаимодействовать с клубом и продолжать поддерживать команду, насколько это возможно. Я продолжаю работать с фанатами, но с первого дня я ясно дал понять, что все будет не так, как раньше», — сказал Хаддлстон.

Ранее сообщалось, что «Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) в нынешнем сезоне.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

2 марта Роман Абрамович объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду.

Позже руководство АПЛ отстранило его с должности главы футбольного клуба «Челси». Клубу также запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+