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Кавазашвили: пусть Кокорина продают в Среднюю Азию, ему же деньги нужны

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Член по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили выразил мнение, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин должен перейти в клуб из азиатской страны. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Пусть его продают в сторону Японии, Средней Азии, на Ближний Восток, где ему будут платить больше денег. Ему же деньги нужны. Саша сейчас уже не такой богатый, как раньше. Видимо, поистратился», — сказал Кавазашвили.

Зимой 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину». В этом сезоне он пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

8 января российский нападающий стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической премии, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

Ранее Кавазашвили предложил РФС организовать Кубок Фиделя Кастро в случае исключения из ФИФА.

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Футбол. Чемпионат Италии
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