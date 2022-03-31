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Панарин набрал 78-е очко в этом сезоне НХЛ, забросив шайбу в матче с «Детройтом»

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Bruce Bennett/AP

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингс».

На момент публикации новости продолжается второй период, счет 3:3. Встреча проходит на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте.

Таким образом, Панарин забросил свою 18-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Также на счету россиянина 60 результативных передач.

После 67 матчей «Рейнджерс» располагаются на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 91 очко. «Детройт» занимает 11-ю позицию на Востоке, набрав 60 баллов.

По набранным очкам Артемий Панарин находится на первом месте в своей команде.

Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Рикард Ракелль в своем Twitter рассказал о выступлении в одном звене с российским форвардом Евгением Малкиным.

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Хоккей. НХЛ
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