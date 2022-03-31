Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о будущем Роналду в клубе

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Яп Стам поделился мнением о перспективах португальского нападающего Криштиану Роналду в составе «манкунианцев». Его слова передает Betting Expert.

«Будущее Роналду в «Манчестере»? Все зависит от тренера, который будет там в следующем сезоне. Я думаю, что Криштиану доказал в этом сезоне, что он все еще может забивать много голов. Он все еще в хорошей форме, он очень хочет преуспеть и быть важным для клуба», — сказал Стам.

Роналду вернулся в МЮ летом 2021 года. До этого португалец выступал за «Ювентус» и «Реал». В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги португалец принял участие в 23 встречах, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи. В Лиге чемпионов футболист забил шесть мячей в шести матчах.

На чемпионате Европы — 2020 Роналду провел четыре матча, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Соглашение португальца с английским клубом рассчитано до конца этого сезона с возможностью продления.

Ранее сообщалось, что Роналду еще не решил, где проведет следующий сезон.