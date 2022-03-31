Панарин вторым из россиян достиг отметки в 80 очков в этом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вторым из россиян достиг отметки 80 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

В этом сезоне Панарин принял участие в 63 матчах, в которых ему удалось забросить 18 шайб и сделать 62 результативные передачи.

Напомним, что первым российским хоккеистом, которому удалось достичь этой отметки стал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

Ранее на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местные «Ред Уингс» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:4 (ОТ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Ривз, Филип Хитил, Артемий Панарин, Крис Крайдер и Эндрю Копп. Отметим, что Панарин также отметился двумя результативными передачами.

За «Детройт» забили Майкл Расмуссен, Якуб Врана, Тайлер Бертуцци и Адам Эрни.