Стало известно, какие иностранные футболисты готовы выступать в чемпионате России

Нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху заявил о готовности выступления в российских футбольных клубах игроков из Нигерии на фоне отъезда некоторых иностранных футболистов.

«Если какой-то футбольный клуб, в России или в другой стране, в поиске талантливых футболистов, в Нигерии есть те, кого можно пригласить», — приводит слова Шеху «РИА» Новости.

Отметим, что на текущий момент в российских лигах выступают пять нигерийских легионеров, за все время футбола в РФ их было более 40.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время игроки могут выступать за любой зарубежный клуб.

Ранее стали известны еще два участника ЧМ по футболу в Катаре.

В финальную стадию турнира отобрались сборные США, потерпев поражение в последнем туре от Коста-Рики (0:2), и Мексики, которая одержала победу над Сальвадором (2:0).