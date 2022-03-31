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Сегодня на конгрессе ФИФА рассмотрят вопрос о будущем Российского футбольного союза

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Reuters

Сегодня, 31 марта, состоится заседание 72-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

На заседании будет представлен отчет о работе организации за 2021 год. В повестке дня конгресса ФИФА также включены 12 пунктов, большая часть из которых носит формальный характер. Самым интересным является пункт «Приостановление или исключение члена организации». Об этом сообщает ТАСС.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российский футбольный союз (РФС) направил апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на данное решение.

Ранее ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов обозвал сборную Польши и пожелал им провала на чемпионате мира по футболу.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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