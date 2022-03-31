Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой дня в НХЛ.

Первой звездой дня стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче с «Лос-Анджелес Кингз». Макдэвид стал первым в сезоне, кому удалось достичь отметки в 100 очков.

Третьей звездой дня признан вратарь «Вегас Голден Найтс» Логан Томпсон, оставив свои ворота в неприкосновенности в матче с «Сиэтл Кракен».

Ранее на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местные «Ред Уингс» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:4 (ОТ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Ривз, Филип Хитил, Артемий Панарин, Крис Крайдер и Эндрю Копп. Отметим, что Панарин также отметился двумя результативными передачами.

За «Детройт» забили Майкл Расмуссен, Якуб Врана, Тайлер Бертуцци и Адам Эрни.