Юрист заявил, что у российских фигуристов могут отобрать золото командного турнира ОИ

Юрист и адвокат Андрей Тимчук прокомментировал ситуацию о судьбе золота российских фигуристов, завоеванного в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Несмотря на то, что спортсмены получили свои медали, церемония награждения на фоне допинг-скандала с участием Камилы Валиевой была перенесена Международным олимпийским комитетом (МОК) на неопределенный срок.

«С одной стороны, в командных видах спорта для отстранения команды необходимо, чтобы минимум два ее члена нарушили антидопинговые правила. С другой стороны, Кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Общероссийские антидопинговые правила говорят нам, что все результаты спортсмена показанные после положительной пробы должны быть аннулированы», — цитирует слова Тимчука «Lenta.ru».

Напомним, что российские фигуристы завоевали золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Камила Валиева представляла нашу страну в соревнованиях одиночниц. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Позже она смогла выступить в индивидуальных соревнованиях, заняв там четвертое место. Вручение золота командного турнира России было отложено до выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о том, почему талантливые фигуристки из России, которые обыгрывали спортсменку на юниорском уровне, не смогли показать результат на взрослом уровне.