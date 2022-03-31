Почетный президент РФС поделился мнением о результатах заседания конгресса ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков дал комментарий о результатах заседание 72-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее сообщалось, что ФИФА не исключила и не приостановила членство РФС.

«Очень приятная новость, она меня порадовала. Это знак уважения к России в целом и к российскому футболу в частности, к Российскому футбольному союзу. Действительно, была реальная опасность, что кто-то выдвинет предложение (об отстранении РФС. — прим. «Газеты.Ru»), за него нужно было бы голосовать. Но раз все прошло так хорошо, значит, Джанни Инфантино провел хорошую работу. Вчера был совет ФИФА – видимо, там обсудили эту тему и вынесли мнение, что не стоит поднимать этот вопрос на заседании конгресса.

На конгрессе есть пункт утверждения повестки дня. И кто-то мог дополнительно в нее включить этот вопрос. Но коль скоро никаких предложений не было, значит, это решение окончательное. Так что будем теперь бороться за восстановление разрешения нам играть в цикле-2022/23. Это приятная новость, которая вселяет энтузиазм и надежду», — сказал Колосков в интервью корреспонденту «Газеты.Ru».