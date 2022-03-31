Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44
В МИД Китая иронично отреагировали на призывы США принять... 04:43
Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ 04:36
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21

Гаджиев: позиция ФИФА может стать сигналом для снятия санкций с российского футбола

Слушать
Остановить
close
100%
Christian Charisius/Global Look Press

Президент махачкалинского «Динамо», член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев в интервью «Газете.Ru» дал комментарий о результатах заседания 72-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее сообщалось, что ФИФА не исключила и не приостановила членство РФС.

«Были ли опасения, что Россию могут исключить из ФИФА? Действительно, были, но было и понимание, что мир – это не Европа. И если Европа, особенно западная ее часть, однозначно настроена против России, то остальной мир несколько по-другому относится к событиям на Украине. Правильно говорит Инфантино: подобное происходит то там, то там. Мы все это помним, и как Белград бомбили – тоже помним. Я считаю, эта позиция куда более правильна», — сказал Гаджиев.

Специалист также выразил недовольство отстранением сборной России от стыковых матчей для отбора на чемпионат мира по футболу.

«Плохо то, что отбор на чемпионат мира проводит Европа – при этом сам чемпионат проводит ФИФА, а не УЕФА. Получаются нестыковки: решения УЕФА не согласовывается с позицией ФИФА. Что мы можем по этому поводу сказать? Мы видим несогласованные действия. Одно дело, когда проводится чемпионат Европы, и УЕФА принимает однозначное решение. И другое – отбор чемпионата мира, здесь решение УЕФА некорректно. Юридических оснований дисквалифицировать сборную России не было, это политическое решение. И это подтверждается позицией ФИФА. Она соответствует уставу ФИФА, а УЕФА не руководствовался своими уставными нормами и безосновательно отстранил Россию от стыковых игр.

Может ли позиция ФИФА стать сигналом для снятия санкций с российского футбола? Думаю, да», — заявил член технического комитета РФС.

Ранее на эту тему высказался Почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Все новости на тему:
Хроника
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+