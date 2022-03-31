Тренер сборной Украины: я против того, чтобы нам «пожертвовали» выход на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков категорически отверг идею предоставления Украине прямого выхода на чемпионат мира в Катаре.

«Нам «пожертвуют» выход на чемпионат мира по футболу? Я категорически против. Мы должны играть, мы должны получить эту поездку. Я говорю только за себя. Есть также президент, исполком УАФ и другие люди. Но лично я против, мы должны отобраться сами», — сказал Петраков в эфире Футбол News, его слова приводит Футбол 24.

Ранее нападающий сборной Украины и английского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко также не согласился с возможным автоматическим проходом национальной команды на чемпионат мира напрямую.

Напомним, что матч Украина — Шотландия официально перенесен с марта на июнь 2022 года.

Сборная России также должна была принять участие в стыковых матчах отбора к чемпионату мира, но по решению Международной федерации футбола (ФИФА) была отстранена от международных турниров под эгидой организации.