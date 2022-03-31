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В «Спартаке» задумались об отказе от легионеров

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Руководство московского «Спартака» из-за финансовых проблем рассматривает несколько векторов стратегического развития клуба. Об этом сообщает Sport24.

Среди них существует вариант, при котором с сезона-2022/23 красно-белые откажутся от всех иностранных футболистов, сохранив в команде только российских игроков.

В данный момент в составе московского клуба числятся десять легионеров: защитники Айртон, Максимилиано Кофрие, Самюэль Жиго, хавбеки Квинси Промес, Виктор Мозес, Кристофер Мартинс и Йоррит Хендрикс (в аренде в «Фейеноорде»), форварды Эсекьель Понсе (в аренде в «Эльче»), Шамар Николсон и Джордан Ларссон.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российскую сборную и все отечественные клубы от участия в международных турнирах под эгидой этих организаций.

Также многие легионеры приняли решение покинуть российские клубы. ФИФА разрешила им приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года без последствий.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» располагается на девятой позиции, имея в активе 27 очков.

Ранее люксембургский новичок «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра поделился мнением о правильности своего решения перейти в московский клуб.

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Футбол. Чемпионат России
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