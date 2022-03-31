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«Спартак» объявил об уходе бразильского защитника

«Спартак» объявил о переходе защитника Айртона во «Фламенго»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Московский «Спартак» объявил о переходе бразильского защитника Айртона Лукаса во «Фламенго» на правах аренды до конца 2022 года с возможностью выкупа. Об этом информирует сайт красно-белых.

Сообщается, что при наступлении определенных условий право выкупа станет обязательным.

24-летний футболист перешел в столичный клуб из «Флуминенсе» в конце 2018 года за €7 млн. В составе «Спартака» бразилец провел 108 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал 11 результативных передач.

По данным портала Transfermarkt трансферная стоимость Айртона оценивается в €4,5 млн.

После 22 туров «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 27 очков. 2 апреля подопечные Паоло Ваноли сыграют с московским «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что красно-белые могут отказаться от всех иностранных футболистов, сохранив в команде только российских игроков.

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Футбол. Чемпионат России
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