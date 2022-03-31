Сорокин рассказал об отношении к делегации РФС на конгрессе ФИФА

Член делегации Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин заявил, что делегация не ощущала никакого негативного отношения к себе во время заседания 72-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Дохе.

Напомним, сегодня, 31 марта, ФИФА не стал рассматривать вопрос приостановки членства РФС в организации.

«У меня не было никакого предчувствия, что этот вопрос [лишения РФС членства в ФИФА] могли обсудить. Конгресс шел абсолютно в обычном режиме, были выступления, много разговоров про ход подготовки к чемпионату мира, про права рабочих в Катаре, какой прогресс был достигнут за все десять лет в подготовке.

Каждый вопрос надо решать отдельно. Например, ситуация с российской сборной решается в CAS, другие вопросы решаются отдельно.

В целом никакого негативного отношения к себе мы не почувствовали, если говорить про эмоциональный уровень. Это футбольная семья, где много друзей, контактов, и на конгрессе обсуждается футбол, а не политика», — приводит слова Сорокина ТАСС.

В конце февраля ФИФА и Cоюз европейcких футбольных аccоциаций (УЕФА) запретили роccийcким командам учаcтвовать в международных cоревнованиях. РФC подал апелляции на эти решения в Cпортивный арбитражный cуд (CAS), которые будут раccмотрены в апреле–мае.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организации непросто далось решение об отстранении российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под своей эгидой.