Отец полузащитника сборной России хочет, чтобы его сын перешел в «Спартак»

Футбольный тренер Дмитрий Черышев заявил, что его сын Денис, выступающий за испанскую «Валенсию», хочет играть за московский «Спартак».

«Хочу, чтобы Денис пришел в «Спартак», с удовольствием играл бы и защищал цвета этого клуба. Будем разговаривать. Думаю, и Денис этого хочет.

Он справится с этим объемом, он играл левого инсайда, в «Реале» он играл очень высоко как левый полуатакующий, но когда нужно было обороняться, он опускался вниз», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В текущем сезоне 31-летний хавбек провел за «летучих мышей» 14 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

В 33 встречах за национальную команду России Черышев забил 12 мячей и сделал пять голевых пасов.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» располагается на девятой позиции, имея в активе 27 очков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил о переходе бразильского защитника Айртона Лукаса во «Фламенго» на правах аренды до конца 2022 года с возможностью выкупа.