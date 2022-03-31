Назван фаворит чемпионата мира — 2022 в Катаре

Издание Goal.com оценило шансы национальных команд на победу в чемпионате мира по футболу, который состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Журналисты назвали фаворитом турнира сборную Франции. В издании отметили атакующую силу связки Килиана Мбаппе и Карима Бензема. «Единственное, что может помешать французам на ЧМ, — консерватизм главного тренера Дидье Дешама», — сказано в тексте.

На второе место в рейтинге редакция поставила национальную команду Англии. Замкнула тройку бразильская сборная.

Действующим обладателем трофея является Франция. В финале ЧМ-2018 французы обыграли Хорватию.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится 1 апреля в столице Катара, Дохе. Это первый случай, когда турнир пройдет на Ближнем Востоке и в Северном полушарии на стыке осени и зимы.

Ранее стали известны все возможные участники финальной стадии чемпионата мира — 2022. 29 команд уже отобрались на ЧМ, еще шесть поборются за оставшиеся три путевки в Катар.