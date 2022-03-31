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Семин — о выходе сборной Польши на ЧМ: явно несправедливая ситуация

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РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал несправедливым выход сборной Польши на чемпионат мира — 2022.

В полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022 поляки должны были сыграть со сборной России, однако Международная федерация футбола (ФИФА) и Cоюз европейcких футбольных аccоциаций (УЕФА) исключили российские команды из международных турниров. В финале Польша оказалась сильнее сборной Швеции (2:0).

«В этой группе была явно несправедливая ситуация. Во-первых, не дали возможность сыграть России.

Второй момент – шведы провели два матча, а поляки – один. При этом у шведов был очень маленький промежуток для восстановления перед игрой с Польшей, а это очень важный фактор.

Так что необъективности в этой группе было очень много», – приводит слова специалиста «Национальная служба новостей».

Мировое первенство состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин рассказал об эмоциях после отмены стыкового матча квалификации ЧМ против Польши.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
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