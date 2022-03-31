Карпин рассказал о проблемах «Ростова» с составом после ухода легионеров

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда после ухода иностранных футболистов.

«Если это можно назвать проблемой. Как правило, в обороне играют опытные игроки, а у нас на данный момент в этой линии совсем молодые ребята: 18-летние Мелехин и Лангович, 20-летний Сильянов.

Да и центр поля не самый опытный. Тому же Глебову, несмотря на то, что он уже провел почти 100 игр за «Ростов», всего 22 года. Щетинину 20 лет. Байрамян играет не на своей позиции из-за отъезда всех трех опорников — Кнудсена, Хашимото и Гиговича.

Проблема количественного дефицита игроков на этой позиции стоит даже выше, чем качественный дефицит. Однако если брать в расчет два последних матча на выезде, то мы не уступили в них ни по игре, ни по результату», — цитирует специалиста пресс-служба «Ростова».

В текущем сезоне после 21 матча «Ростов» с 22 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре донской клуб сыграет на своем поле против «Нижнего Новгорода». Матч состоится 2 апреля. Начало в 16.30 (мск).

Карпин вернулся в «Ростов» в начале марта. 53-летний специалист будет совмещать должности в клубе и в национальной команде. Карпин уже тренировал «Ростов» с декабря 2017 по август 2021 года.

Ранее норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, который на правах аренды выступает за английский «Норвич Сити», рассказал о своем нежелании возвращаться в Россию.