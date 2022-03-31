Футболист «Бордо» воровал обувь одноклубников и продавал ее в интернете

Французское издание RMC Sport сообщает, что один из футболистов клуба Лиги 1 «Бордо» попался на воровстве.

По данным источника, молодой игрок, чье имя не раскрывается, воровал обувь одноклубников и продавал ее в интернете. Футболиста разоблачила его бывшая девушка.

Отмечается, что его партнеры по команде посчитали, что не смогут больше работать с ним. Руководство клуба отстранило игрока на один матч и выписало ему штраф. Футболисты были недовольны мягкостью такого решения, но со временем разногласия между партнерами по команде были улажены.

В текущем сезоне после 29 матчей «Бордо» замыкает турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 22 очка. В следующем туре «жирондинцы» в гостях померятся силами с действующим чемпионом — «Лиллем».

Ранее экс-футболист сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

В этом сезоне Неймар принял участие в 15 матчах своей команды в чемпионате Франции, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

Последний раз бразилец выходил на поле в матче против «Монако». Он провел на поле 76 минут и отметился желтой карточкой. Подопечные Маурисио Почеттино уступили со счетом 3:0.