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Медведева рассказала о личной жизни фигуристок

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Пресс-служба шоу «Анна Каренина»

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о личной жизни спортсменок.

«Дикий контроль девушек-фигуристок? Нет, на самом деле это больше зависит от воспитания.

Чтобы прояснить ситуацию: у меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки.

Многие думают, что мы не позволяем себе ни чувств, ни отношений. Это не так. Просто, друзья, вы об этом не знаете», — сказала спортсменка в интервью мужскому журналу MAXIM.

Номер с 22-летней спортсменкой на обложке поступит в продажу 1 апреля.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе фигуристки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Ранее Евгения Медведева рассказала, какие мужчины ей нравятся.

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