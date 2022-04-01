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Овчинников считает, что российские клубы и сборную могут восстановить в конце года

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Hamad I Mohammed/Reuters

Экс-тренер Валерий Овчинников отреагировал на то, что конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) не стал рассматривать вопрос приостановки членства Российского футбольного союза (РФС). Его слова передает «ВсеПроСпорт».

«Восстановят ли российские клубы и сборную в этом году? Думаю, да. Может быть, к концу года. Тут одна штука есть: есть ФИФА, есть УЕФА. ФИФА-то да, а УЕФА может мозги вычесывать», — сказал Овчинников.

В конце февраля ФИФА и Cоюз европейcких футбольных аccоциаций (УЕФА) запретили роccийcким командам учаcтвовать в международных cоревнованиях. РФC подал апелляции на эти решения в Cпортивный арбитражный cуд (CAS), которые будут раccмотрены в апреле – мае.

Ранее член делегации РФС Алексей Сорокин заявил, что делегация не ощущала никакого негативного отношения к себе во время заседания 72-го конгресса ФИФА в Дохе.

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