Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды. Об этом заявила журналистка Саманта Пелл в Twitter.

«Овечкин не вышел на тренировку «Кэпиталз» сегодня. В команде сообщили, что он взял один выходной день на восстановление. До этого у него было два выходных дня после игры с «Каролиной» (29 марта)», — написала Пелл.

Сейчас на счету Овечкина 772 заброшенные шайбы. Недавно он обогнал чеха Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 894. На второй позиции — Горди Хоу (801). В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин забросил 46 шайб и сделал 36 результативных передач.

Ранее журналист The Hockey News Тони Феррари высказался об игре Александра Овечкина и центрального нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби.