Министр спорта Великобритании: Россия — изгой на мировой арене спорта

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон резко прокомментировал информацию о том, что Россия подала заявку на проведение Евро-2028. Его слова передает The Independent.

«Политика правительства такова, что Россия считается изгоем на мировой арене спорта. К ней следует именно так относиться, все остается в силе», — сказал Хаддлстон.

Напомним, что Россия 23 марта подала заявку на проведение домашнего чемпионата Европы в 2028 или в 2032 году.

Стоит отметить, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хочет видеть Россию в качестве претендентов и собирается собрать совещание, чтобы найти решение, как отказать в этом нашей стране.

Также в качестве потенциальных хозяев соревнований 2028 года называется Турция, а также совместная заявка Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса. На ЧЕ-2032 помимо России претендуют Турция и Италия.

Cтраны, которые примут чемпионаты Европы в 2028 и 2032 годах, будут названы в cентябре 2023 года.

Ранее бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников с воодушевлением воспринял новость о том, что Россия планирует провести чемпионат Европы в 2028 году.