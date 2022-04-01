В Госдуме прокомментировали признание русского языка официальным в ФИФА

Замглавы комитета Госдумы по спорту Сергей Бурлаков поделился мнением о решении Международной федерации футбола (ФИФА) признать русский язык в качестве официального в организации. Его слова передает «Р-Спорт».

Напомним, такое решение было принято на заседании 72-го конгресса ФИФА в Дохе.

«Думаю, что это очередной показатель, что западной истерии в адрес России постепенно приходит конец. Игра на международной арене еще неделю назад была такова: либо ты вводишь санкции против России, либо санкции коснутся тебя», — сказал Бурлаков.

В конце февраля ФИФА и Cоюз европейcких футбольных аccоциаций (УЕФА) запретили роccийcким командам учаcтвовать в международных cоревнованиях. Российский футбольный союз (РФC) подал апелляции на эти решения в Cпортивный арбитражный cуд (CAS), которые будут раccмотрены в апреле – мае.

Ранее в МИД России отреагировали на признание русского языка официальным в ФИФА.