Медведев рассказал, почему проиграл Хуркачу в 1/4 финала «Мастерса»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о причинах своего поражения в четвертьфинале «Мастерса» в Майами против Хуберта Хуркача.

«Я присел, очень устал, а потом вдруг в каждую мышцу просто ударила судорога. Судорога там, судорога здесь. Судорога, судорога, судорога. Я был как рыба на диване», — сказал Медведев после матча.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась поражением второй ракетки мира в двух сетах со счетом 6:7 (7:9), 3:6.

Таким образом, россиянин не сможет возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведеву необходимо было дойти до полуфинала, чтобы вернуться на вершину рейтинга и обойти серба Новака Джоковича.

В 1/2 финала Хуркач померится силами с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Миомир Кецманович (Сербия).

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. О том, что он сместится на вторую строчку, стало известно 14 марта, когда Даниил проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе. Медведев является третьим в истории россиянином, который был во главе рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Ранее вице-президент федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Даниила Медведева.