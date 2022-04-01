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Кондратюк заявил, что победителям командного турнира ОИ вручили коробки от медалей

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российский фигурист Марк Кондратюк заявил, что победителям командного турнира на Олимпиаде-2022 вручили коробки от медалей. Его слова передает Sport24.

«Та самая коробка! Внутри письмо от Томаса Баха. Я должен был улетать 12-го числа вместе с Семененко и Мозалевым. Мне 11-го числа вечером позвонили, сказали зайти в Олимпийский комитет. Нужно было заполнить документы по вылету и забрать коробку от медали. Я не знаю, всем ли их подарили», — сказал Кондратюк.

Напомним, что российские фигуристы завоевали золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Камила Валиева представляла нашу страну в соревнованиях одиночниц. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Позже она смогла выступить в индивидуальных соревнованиях, заняв там четвертое место. Вручение золота командного турнира России было отложено до выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее юрист Андрей Тимчук заявил, что у российских фигуристов могут отобрать золото командного турнира Олимпиады-2022.

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